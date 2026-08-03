İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış için yürütülen diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Duran, uluslararası topluma daha etkili ve ilkeli tutum alma çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir süreçte İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan saldırılarının barış çabalarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Söz konusu saldırıların kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe saydığını belirten Duran, bu durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmek yerine krizi derinleştiren bir yaklaşım sergilediğini gösterdiğini savundu.

Bölgesel istikrarı tehdit eden saldırgan politikaların sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Duran, uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tutum ortaya koymasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumuna da değinen Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası hukuk, insan onuru ve Filistin halkının meşru hakları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Duran, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.