Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Gazze'deki barış süreci ve bölgesel istikrar da ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki gelişmeler de ele alınırken Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına eksiksiz şekilde uymasının planın başarıya ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.



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