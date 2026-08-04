Denizcilik Genel Müdürlüğü, NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisindeki kazaya ilişkin son durumu paylaştı. Samsun limanına seyir halindeyken dron saldırısına uğrayan gemide yaralanan 11 personel, Rusya'da hastanede tedavi altına alındı. Diğer mürettebat ise otele yerleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir hâlinde bulunan ve Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğrayan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinde yaşanan olaya ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, gemide bulunan ve yaralanan 11 personelin Rusya'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Diğer mürettebatın ise otellere yerleştirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, gemide şu an itibarıyla herhangi bir yangının bulunmadığı ifade edildi. Müdahale süreciyle ilgili gerekli planlama ve çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili gelişmeleri takip ettiği ve gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi.