Dün savaş açıklamaları yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu sabaha karşı geri adım atarak, 'Dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için saldırıları durdurduk' dedi.

ABD (İGFA) - ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ı tehdit ederek savaşacaklarını açıklamıştı.

İran'dan jet yanıt gelerek, ABD'nin bölgedeki üstlerini vuracakları açıklamaları peş peşe geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ülkelerindeki vatandaşlarını güvenlik konusunda uyarmıştı.

Bu sabaha karşı açıklama yapan Trump, Orta Doğu ülkelerinin ABD'nin yeni saldırı yapmaması ile ilgili talebinin geldiğini belirterek, 'Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini şartlarının kabul edilmesi şartıyla Dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için yeni saldırılarımızı durdurduk.' ifadelerini kullandı.