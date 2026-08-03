Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasında mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara sert tepki gösterdi. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin Filistin'le barış yapma iradesi taşımadığı vurgulanırken, uluslararası topluma daha güçlü tutum alma çağrısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanmasının hemen ardından İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili öldürmesi ve sağlık tesislerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkıyla barış yapma iradesi taşımadığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Bakanlık, Netanyahu'nun temel amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın sağlanmasını engellemek olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda bölgedeki hassas dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve başta ABD olmak üzere arabulucu ülkelerin diplomatik girişimlerini baltalamaktan kaçınmadığını kaydetti.

Açıklamada, 'Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.' ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda bölgede barış ve istikrarı destekleyen tüm ülkelere ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulunarak, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.