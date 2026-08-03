Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından yürütülen sivil asker iş birliği faaliyetleri kapsamında Mamaa Caasho Yetimhanesi'ne gıda ve giyecek yardımı ulaştırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Somali'de görev yapan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ile giyecek desteği sağlandı.

Ziyaret kapsamında yalnızca yardım malzemeleri ulaştırılmakla kalınmadı, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Somali'nin yanında olmaya devam ettiğini belirterek, insani yardım ve sosyal destek faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.