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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 'İspanya durumu kontrol altına almalı ve Schengen Bölgesi içindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için hızla harekete geçmeli.' dedi.

İspanyol yetkililer, düzensiz göçmen akınının İsrail tarafından düzenlediğini öne sürdü. İsrail'in amacının Avrupa ülkelerine zarar vermek olduğuna dikkat çeken yetkililer, Afrika'dan organize edilerek İspanya üzerinden Avrupa ülkelerine sızma operasyonu olduğuna dikkat çekti.

İSPANYA (İGFA) - Hollanda, İsveç, Finlandiya ve bazı Avrupa ülkeleri, İspanya Sebte şehrindeki düzensiz göçmen akınına sert tepki gösterdi.

Avrupa ülkeleri, İspanya'nın Sebte şehrinde düzensiz göçmen akınına tepki gösterdi. İspanyol yetkililer, düzensiz göçmen akınının arkasında İsrail olduğunu açıkladı.

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