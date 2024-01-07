İstanbul'da Murat Kurum'un adaylığının kulislere sızması ve kendi yaptığı açıklama ile birlikte sosyal medyada ilçe belediye başkanlarının adı da paylaşıldı. İşte kulislere sızan AKP Listesi:

İBB - Murat Kurum

Adalar - İsmail Hakkı Durmuş

Arnavutköy - Abdullah Demirhan

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Göksel Erdem

Bakırköy - Mehmet Umur

Başakşehir - Mehmet Tevfik Göksu

Bayrampaşa - Ahmet Kaan

Beykoz - Bayram Çevik

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Ahmet Misbah Demircan

Büyükçekmece - Hatice Bozdağ

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Fatih Sırmacı

Esenler - Ahmet Bilal Kıymaz

Esenyurt - Harun Özer

Eyüpsultan - Ahmet Hamdi Gürbüz

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Temel Başalan

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Faruk İbahim Özbey

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Serkan Bayram

Küçükçekmece - Recep Şencan

Maltepe- Mehmet Erikçi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Şems Çakıroğlu

Sultanbeyli - Abdullah Uçan

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Şişli - Fuat Günday

Ümraniye - Maliki Ejder Batur

Üsküdar - Ersoy Özbek

Zeytinburnu - Ömer Arısoy