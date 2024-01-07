İstanbul'da Murat Kurum'un adaylığının kulislere sızması ve kendi yaptığı açıklama ile birlikte sosyal medyada ilçe belediye başkanlarının adı da paylaşıldı. İşte kulislere sızan AKP Listesi:
İBB - Murat Kurum
Adalar - İsmail Hakkı Durmuş
Arnavutköy - Abdullah Demirhan
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Göksel Erdem
Bakırköy - Mehmet Umur
Başakşehir - Mehmet Tevfik Göksu
Bayrampaşa - Ahmet Kaan
Beykoz - Bayram Çevik
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Ahmet Misbah Demircan
Büyükçekmece - Hatice Bozdağ
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Fatih Sırmacı
Esenler - Ahmet Bilal Kıymaz
Esenyurt - Harun Özer
Eyüpsultan - Ahmet Hamdi Gürbüz
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Temel Başalan
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Faruk İbahim Özbey
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Serkan Bayram
Küçükçekmece - Recep Şencan
Maltepe- Mehmet Erikçi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Şems Çakıroğlu
Sultanbeyli - Abdullah Uçan
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Şişli - Fuat Günday
Ümraniye - Maliki Ejder Batur
Üsküdar - Ersoy Özbek
Zeytinburnu - Ömer Arısoy