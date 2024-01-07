Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Kupa eleştirilerine sert çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Kupa eleştirilerine sert çıktı

İstanbul'da Murat Kurum'un adaylığının kulislere sızması ve kendi yaptığı açıklama ile birlikte sosyal medyada ilçe belediye başkanlarının adı da paylaşıldı. İşte kulislere sızan AKP Listesi:

İBB - Murat Kurum
Adalar - İsmail Hakkı  Durmuş
Arnavutköy - Abdullah Demirhan
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Göksel Erdem
Bakırköy - Mehmet Umur
Başakşehir - Mehmet Tevfik Göksu
Bayrampaşa - Ahmet Kaan
Beykoz - Bayram Çevik
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Ahmet Misbah Demircan
Büyükçekmece - Hatice Bozdağ
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Fatih Sırmacı
Esenler - Ahmet Bilal Kıymaz
Esenyurt - Harun Özer
Eyüpsultan - Ahmet Hamdi Gürbüz
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Temel Başalan
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Faruk İbahim Özbey
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Serkan Bayram
Küçükçekmece - Recep Şencan
Maltepe- Mehmet Erikçi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Şems Çakıroğlu
Sultanbeyli - Abdullah Uçan
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Şişli - Fuat Günday
Ümraniye - Maliki Ejder Batur
Üsküdar - Ersoy Özbek
Zeytinburnu - Ömer Arısoy