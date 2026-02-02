Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen 'Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi', kentin iklim dostu dönüşümü için çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp 'Yeşil Dönüşüm Ofisi' Danışma Kurulu toplantısında görüş ve değerlendirmelere açılan 'Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) 2023-2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu' akademisyen ve uzmanlar eşliğinde incelenerek kentin geleceğine dair kararlar alındı.

Kentin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda esas alınan katılımcı yönetim anlayışıyla; kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşları, gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

MERSİN'İN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE AZALTIM MÜCADELESİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkililerinin yanı sıra; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odaları, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ile kamu ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

SECAP İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun karşılıklı fikir alışverişi ile masaya yatırıldığı toplantıda, kentte gerçekleştirilen iklim faaliyetleri değerlendirildi. Kentin iklim değişikliğine dair çalışmalarında kaydettiği kademeler, durum analizleriyle desteklenerek katılımcılar eşliğinde incelendi.

Mersin'in iklim stratejisi çerçevesinde kurumsal veri tabanından derlenen 700'ün üzerindeki haber kaydında, tarım ve su yönetiminin uyumu, enerji ve ulaşım kaynaklı emisyon azaltımı odaklı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda tarımsal hizmetler, ulaşım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin, güçlü bir ilerleme kaydettiği ortaya konuldu.