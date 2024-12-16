Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmediğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve diğer komisyon üyeleri katıldı. Komisyon Toplantısına TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında katılan TÜRK-İŞ Heyetinde asgari ücret ile çalışan Selma Sayın (Aşçı), Nihan Koçak (Kuaför), Durmuş Öztürk (Karayollarında Taşeron İşçi) ve Sezer Özseven (Basın Mensubu) yer aldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına kısa açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını açıkladı.

"Bir rakam konuşulmasını istedik ama rakam açıklanmadı" diyen Ağar, üçüncü toplantıdan önce bir rakamın gelmesini talep ettiğini belirterek, "Görüşleri aldılar, sürecin uzayacağını düşünmüyorum, Üçüncü toplantıda bitecektir. Geçinilecek bir ücret talep ediyoruz" dedi.

Asgari ücret zammında üçüncü toplantının tarihi gelecek hafta belli olacak.