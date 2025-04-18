Faizlerin yüksek seyrettiği 1,5 senelik sürecin ardından ikinci el otomobil pazarında uzun zaman sonra ilk defa yüksek talep gözlemleniyor. Özellikle 1 milyon TL’nin altındaki otomobillere olan talep son iki haftada yüzde 30 artış gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - İkinci el otomobil pazarında beklenmeyen bir satış artışı yaşanıyor.

1 milyon TL’nin altındaki otomobiller için “adeta yok satıyorlar” yorumunu yapan sektör temsilcilerinden Muhammed Ali Karakaş, “2 yıllık süreci göz önünde bulundurduğumuzda inişli çıkışlı ve akabinde stabil seyreden bir pazardan söz ediyorduk. Ancak resmi olmayan verilere göre ve gözlemlerimize baktığımızda, özellikle bayramın hemen ardından gelen haftada, haftalık bazda ikinci el satışlarında rekor bekliyoruz.” dedi.

OTO İHALE PLATFORMLARI BİR HAFTADA 10 BİN İKİNCİ EL ARAÇ SATTI

Nihai tüketicinin buluştuğu perakendenin yanı sıra, ticari satışların yoğunlukta olduğu oto ihale platformlarında, bayramın hemen ardından gelen bir haftalık periyodda yaklaşık 10 bin ikinci el araç satıldığını ifade eden Karakaş, döviz kurundaki dalgalanma ve yükseliş, sıfır araçlarda yeni model yılı ve kurla birlikte fiyat artışları yaşanması, ikinci el otomobillere olan

talebe direkt olarak etki ettiğini söyledi. Yaşanan siyasi gelişmeler dolayısıyla tüketicilerde kur ve faiz artışı endişesini gördüklerini ifade eden Karakaş, “Talebin suni ve geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu şu an için söylemek mümkün değil. Ancak uygun fiyatlı otomobillerde halen satış yoğunluğu devam ediyor" dedi.

Stabil seyreden pazarda yaşanan hareketliliğin sektörde umut yarattığını ifade eden Karakaş, ikinci el araç pazarında yine belirleyici unsurların döviz kuru-enflasyon ve faiz üçgeni olduğuna işaret etti. Olası bir faiz ve döviz artışı durumuna karşın tüketici taleplerinde artış yaşanacağını kaydeden Karakaş, sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artış ve olası döviz-faiz artışından ikinci el araç fiyatlarının da etkilenebileceğine dikkat çekti.