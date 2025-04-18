Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi Şubat 2025 verilerine göre, inşaat malzemesi ihracatı bir önceki aya göre 124 milyon dolar azalarak 2,23 milyar dolara düştü.İSTANBUL (İGFA) - İhracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 4,8 oranında geriledi. İthalat ise Şubat 2025’te, 2024 Şubat ayına göre yüzde 2,6 azalarak 907 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şubat 2025’te ihracat miktarı bir önceki aya göre 400 bin ton azaldı ve 3,43 milyon ton olarak kaydedildi. Geçen yılın şubat ayına göre de ihracat miktarı yüzde 4,8 oranında düştü. Ortalama ihracat birim fiyatı ise 2024 Şubat ayına göre değişim göstermeyerek 0,65 dolar/kg seviyesinde sabit kaldı, ancak bir önceki aya göre yükseliş gösterdi.

2025 yılınınşubat ayındaihracat miktarı, bir önceki ocak ayına göre 400 bin ton azaldı ve 3,43 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte,ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 4,8 oranında azaldı.Şubat 2025’te, ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı göre değişim göstermedive0,65 dolar/kg olarak gerçekleşti.2025 yılı şubat ayı ortalama ihracat birim fiyatının, bir önceki ocak ayına göre yükseldiği de raporda belirtildi.

YILLIK İHRACAT 29,15 MİLYAR DOLARA İNDİ

Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilerde, şubat ayı ihracat performansına bağlı olarak, 2025 Şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatının29,15 milyar dolara indiği görüldü. 2025 yılının şubat ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak ise yüzde 1,0 arttı ve 46,18 milyon tona çıktı. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Raporda, 2025 yılının ilk iki ayında ihracat pazarlarının durağan kaldığı, ticarette korumacılık endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının değerlenmesinin ihracatı sınırladığı belirtildi.

ALT ÜRÜN GRUPLARINDA İHRACAT MİKTAR VE DEĞER OLARAK AZALDI

Rapora göre,inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı, 2025 yılı şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre miktar ve değer olarak çoğunlukla negatif performanslar gösterdi. Öte yandan, ihracat pazarlarındaki durgunluk inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Bu noktada, alt sektörlerin ihracat performanslarında bir öncekiocak ayına göre de miktar ve değer olarak gerileme yaşandı.

Endeks verilerinde, 2025yılı şubat ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatlarının 2024 yılı şubat ayına göre yükseldiği görüldü. Üç alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2025Şubat ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7azaldı. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları yüzde 7,6 düştü, metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları iseyüzde 3,8 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 6,2artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatlarınınortalama ihracat birim fiyatında da yüzde 4,5 oranındayükselme görüldü.

2025 yılı şubat ayında sekiz alt ürün grubunun altısının ihracat miktarında, geçen yılınşubatayına göre gerilmegerçekleşti.Bu dönemde,demir çelik ürünlerindeihracatmiktar olarakyüzde 4,5 oranında azaldı. Ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 8,6, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 4,3, kimyasal bazlı ürünlerde ise yüzde 9,9oranında düşüş kaydedildi.

Raporda paylaşılan verilerde, 2025Şubat ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ihracatın değer olarak geçen yılın şubat ayına göreazaldığı görüldü. Bu gerilemede, miktar ve birim fiyatlarındakidüşüşünbelirleyici olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda,demir çelik ürünlerinde yüzde 11,8, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 6,8 oranında değer kaybı yaşandı. Elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 8,8’lik artış yaşanırken,metal bazlı ürünlerde ise yüzde 0,9 azalma meydana geldi.Kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 4,3düşüş kaydedilirken, yalıtım malzemesinde ise yüzde 18,0 oranında kayıpgörüldü.