Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla uygulanan '6 Ay 6 Bin Kilometre' düzenlemesi ile ilan kısıtlamasının süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik uygulanan '6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi' ile 'İlan Kısıtlaması' uygulamalarının 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Mevcut düzenlemeye göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi doldurmadan doğrudan veya dolaylı olarak satışa sunamıyor. Ayrıca ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanması da yasak kapsamında bulunuyor.

170 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, '6 Ay 6 Bin Kilometre' düzenlemesini ihlal eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı. İlan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlık, söz konusu uygulamaların otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sunduğunu değerlendirdi.

NOTERLER DENETİMİ SÜRDÜRECEK

Açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesi olmaksızın üç veya daha fazla ikinci el araç satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satış işlemlerinin noterlikler tarafından engellenmeye devam edeceği bildirildi. Bakanlık, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.