Dicle Elektrik, dağıtım bölgesindeki tarımsal sulama abonelerinin vadesi geçmiş elektrik borçlarının sürdürülemez noktaya gelmesi üzerine yeni tedbirler aldı. Şirket, hizmetin devamlılığını ve borcunu düzenli ödeyen abonelerin haklarını korumak amacıyla borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine enerji vermeyecek.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, tarımsal sulama abonelerinin ödenmeyen borçlarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, bölge genelinde tüketilen elektriğin yaklaşık üçte birini kullanan tarımsal sulama abonelerinin biriken borçlarının kritik seviyeye ulaştığını belirterek, vadesi geçmiş borçların ivedilikle ödenmesi gerektiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine yönelik enerji arzının durdurulacağı belirtilirken, abonelerin mağduriyet yaşamamaları için son kez uyarıldığı ifade edildi.

BORÇLARIN YÜZDE 95'İ İKİ İLDEN

Dicle Elektrik verilerine göre, tarımsal sulama kaynaklı borçların yüzde 95'i Şanlıurfa ve Mardin'deki abonelerden kaynaklanıyor. Şanlıurfa'da yaklaşık 21 bin, Mardin'de ise yaklaşık 8 bin tarımsal sulama abonesinin borcunu ödemediği bildirildi. Toplam sayıları 140 bine yaklaşan tarımsal sulama aboneleri içerisinde borcunu ödemeyenlerin oranının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Dicle Elektrik yetkilileri, bölgede elektriğe dayalı tarımsal sulamanın yoğun olarak yapıldığına dikkat çekerek, hizmet bölgesindeki 143 bin tarımsal sulama abonesinden 59 bininin aktif olarak sulu tarım gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye genelindeki tarımsal elektrik tüketiminin yaklaşık yarısının bu bölgede gerçekleştiğini vurgulayan yetkililer, bazı bölgelerde derinliği 900 metreye ulaşan kuyulardan su çekilmesi nedeniyle enerji tüketiminin oldukça yüksek seviyelere çıktığını ifade etti. Şirket yetkilileri açıklamalarında, 'Hasat sonrası ödeme imkânı, gecikme bedeli alınmaması, borç yapılandırması ve üç zamanlı tarife gibi birçok kolaylık sağlandı. Ancak önemli bir kesim, tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen borçlarını ödememekte ısrar etti' ifadelerine yer verdi.

BORCU OLMAYAN ÇİFTÇİLER İÇİN 1.000 JENERATÖR HAZIR

Öte yandan Dicle Elektrik, borçlarını düzenli ödeyen çiftçilerin uygulamadan olumsuz etkilenmemesi amacıyla yeni tedbirler de aldığını açıkladı. Şirket, enerji kesintilerinden etkilenebilecek borçsuz aboneler için 1.000 jeneratörün tedarik sürecini başlattığını duyurdu. Kurulumu Dicle Elektrik ekipleri tarafından gerçekleştirilecek jeneratörlerin yakıt giderlerinin de şirket tarafından karşılanacağı belirtilirken, uygulamanın yalnızca borcu bulunmayan tarımsal sulama abonelerini kapsayacağı ifade edildi.