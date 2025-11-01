Adıyaman'da 3. Çevreyolu üzerinde iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kavga nedeniyle çevreyolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.