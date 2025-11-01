Almanya'nın Kuzey Ren-Vestalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinde faaliyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Derneği, 5 yıl aradan sonra büyük bir coşkuyla geleneksel dayanışma gecesini yeniden düzenledi.

Yılmaz ADIYAMAN

ALMANYA ( İGFA) - Pandemi öncesinde son kez 2019 yılında gerçekleştirilen etkinlik, uzun bir bekleyişin ardından Bellavue Event salonunda görkemli bir atmosferde gerçekleşti.

Etkinlik, Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başladı. Salondaki duygu dolu anlar, iki ülke arasındaki dostluğun ve Almanya'daki Türk toplumunun köklü bağlarının güçlü bir göstergesi oldu.

Dernek Başkanı Mehmet Karakulak, açılış konuşmasında birlik, dayanışma ve gurbet emeğine vurgu yaptı:

'Avrupa'ya ve Almanya'ya göçün 65. yılını geride bıraktık. Bizler artık Avrupa'da kök salmış bir topluluğuz. Ancak ne kadar yıl geçerse geçsin, Almanya ve Türkiye arasındaki bağı hiçbir zaman koparmadık, koparmayacağız.

O dönemde gelen gurbetçi vatandaşlarımız ne zor koşullarda ve ne zorluklar çekmişler... Ne hayallerle geldiler, ne ümitlerle geldiler. Onlara minnettarız.'

Programda, derneğin minik folklor grubu sahne performansları büyük beğeni topladı. Ardından Saffet Kocadayı, Üzeyir Oğuz, Züleyha Ortak ve DJ Yasin sahne alarak konuklara keyifli anlar yaşattı.

Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Selçuk Balcı, Karadeniz ezgileriyle salonu adeta coşturdu. Balcı'nın enerjik performansı, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Etkinliğe, AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk yetkilileri, çeşitli kurum temsilcileri, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, gurbetin kalbinde bir kez daha 'birlik, beraberlik ve memleket sevgisi' etrafında kenetlendi.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği'nin bu özel gecesi, hem duygusal hem de kültürel yönüyle Almanya'daki Türk toplumu için uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir buluşma olarak tarihe geçti.