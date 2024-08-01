İhracatçı istedi, TARSİM mandalinanın sigorta bedelini kilogramda 7,5 TL’den 12,5 TL’ye çıkardı.İZMİR (İGFA) - Taze meyve sebze ürünleri arasında 2023 yılında 576 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ihracatın lider ürünü olan mandalinada 2024-2025 sezonu hazırlıkları sürüyor.

Üreticilerle sözleşme yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan ihracatçılar, mandalina bahçelerindeki ürünleri don, dolu vb. afetlerde oluşabilecek hasarlara karşı güvence altına alan tarım sigortasında ürün bedelinin düşük kalması nedeniyle Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ye ürün sigorta bedellerinin artırılması talebinde bulundu.

Satsuma mandalinada ürünün sigorta tutarının kilogram başına 7,5 TL olduğunu, bu tutarın güncel ürün fiyatlarının çok gerisinde kaldığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, talepleri sonrasında satsuma mandalinada sigorta tutarının 12,5 TL’ye yükseltildiğini, diğer narenciye ürünleri portakal, limon ve altıntopun sigorta tutarlarında da iyileştirmeler yapıldığını kaydetti.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Başkan Uçak; “Çiftçilerimizin, ihracatçılarımızın 1 yıllık emeklerinin zayi olmaması adına tarım sigortası hayati derecede önemli. Tarım sektöründe sürdürülebilirlik için sigorta bedellerinin doğru tespiti çok hayati. Bu anlamda yıllık 1,8 milyon tonluk üretimle dünya üçüncüsü olduğumuz mandalinada sigorta bedellerinin artırılması ile ilgili başvurumuzu hızlı bir şekilde hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, TARSİM Genel Müdürlüğümüze üreticilerimiz ve ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yaptığı Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporuna göre; Ege Bölgesi’nde 682 bin ton narenciye rekoltesi beklenirken, portakal 286 bin 403 tonla ilk sırada yer alıyor. Mandalina rekoltesi 262 bin ton tahmin edilirken, Limon rekoltesi 127,5 bin ton olarak hesaplandı. Altıntop rekoltesi ise; 6 bin 127 ton öngörüldü.