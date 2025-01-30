Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

İşte 30 Ocak Perşembe günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

Thodex'in kurucusunun tahliye iddiaları 'Dezenformasyon' Thodex'in kurucusunun tahliye iddiaları 'Dezenformasyon'

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Kaynak: igf