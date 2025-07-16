İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Yönetim Kurulu kararı ile bölge başkanları atamaları yapıldı.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Yönetim Kurulu kararı ile bölge başkanları ve komisyon atamaları yapıldı.

Buna göre; İGF Akdeniz Bölge Başkanı İsrafil Avcı, İGF İçanadolu Bölge Başkanı Celil Acar, İGF Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık, İGF Ege Bölge Başkanı Serkan Torun, İGF Karadeniz Bölge Başkanı Yusuf Ziya Çakır, İGF Doğu Anadolu Bölge Başkanı Mustafa Doğan, İGF Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Cihan Akbilek oldu.

İGF Sağlık, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına Serkan Urgancı, İGF Protokol ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanlığına Kemal Özdilek, Eğitim, İGF Ar-Ge, AB Proje ve Araştırma Komisyonu Başkanlığına Mesut Işık atandı.