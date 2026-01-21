Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, 19'uncu yılında ilk gününden renkli defileler, ünlü modeller ve 2027 sezonunun iddialı tasarımlarıyla dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Üç gün boyunca ticari görüşmelerin yanı sıra moda dünyasına yön verecek defilelere ev sahipliği yapacak olan fuarın ilk günü, yoğun ilgi ve hareketli anlarla geçti.

Fuarın açılış gününde gerçekleştirilen 5 defilede, 2027 sezonunun gelinlik, abiye ve özel tasarım trendleri podyuma taşındı. Yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin ilgiyle takip ettiği defilelerin açılışını, Özbekistan'dan dünya modasına açılan Shadozi markası yaptı. Duman Ajans koreografisiyle sahnelenen ve 30 parçadan oluşan gelinlik koleksiyonu, uluslararası modellerin buluştuğu podyumuyla büyük beğeni topladı.

ÜNLÜ İSİMLER PODYUMDA BULUŞTU

Günün ikinci defilesinde Maxra Govana markasının gelinlik ve abiye tasarımları sergilendi. Defilede Miss Universe Türkiye 2025 Ceren Arslan, Özge Ulusoy, Ivana Sert ve Hande Deniz Uluğ podyuma çıktı. İlk kez Miss Universe unvanıyla podyumda yer aldığını belirten Arslan, organizasyonda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özge Ulusoy ise IF Wedding Fashion İzmir'in kendileri için her yıl bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Defilenin sunuculuğunu da üstlenen Ivana Sert, İzmir'in kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

GÜZİDE DURAN'A 17 YIL SONRA BÜYÜK ALKIŞ

Ümit Collection defilesinde, 17 yıl aradan sonra podyuma dönen Güzide Duran, izleyicilerden büyük alkış aldı. Akif Örük koreografisiyle sahnelenen defilede 40 manken görev aldı. Duran, podyuma dönüşünün kendisi için büyük bir heyecan olduğunu belirterek, formunu sağlıklı yaşam ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Sektörün güçlü markalarından White House, 35. kuruluş yılını IF Wedding Fashion İzmir'de düzenlediği özel defileyle kutladı. Türkiye ve dünyadan 20 profesyonel modelin yer aldığı defile, markanın yıllara yayılan tasarım gücünü gözler önüne serdi.

GALA DEFİLESİNDE PERUKLU FİNAL

Günün finalinde Rojbey by Günbeyi Group koleksiyonu gala defilesiyle sahne aldı. Özge Ulusoy, Güzide Duran, Demet Şener, Wilma Elles, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu ünlü mankenler, peruklarla yaptıkları final yürüyüşüyle gecenin en dikkat çeken anlarına imza attı. Modeller, koleksiyonu 'çarpıcı ve cesur' olarak nitelendirdi.