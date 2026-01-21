Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen 'Gönül Kazan Projesi' ile yemek pişirme imkânı bulunmayan vatandaşların evlerine her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile Kocaeli'de ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor.

Proje kapsamında yaşlı, kimsesiz, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler günlük iki öğün olacak şekilde teslim ediliyor. Bu hizmet sayesinde yemek yapamayacak durumda olan ve bu ihtiyacını bir yakını aracılığıyla da karşılayamayan yaşlı ve hasta bireylerin düzenli ve dengeli beslenmeleri sağlanırken, günlük yaşamları da önemli ölçüde kolaylaştırılıyor.

SAĞLIĞI VE REFAHI ÖNCELEYEN MENÜLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Gönül Kazan Projesi' ile vatandaşların beslenme ihtiyacının yanı sıra sağlık durumlarını da gözetiyor. Tansiyon hastaları başta olmak üzere özel beslenme gereksinimi bulunan vatandaşlar için tuzsuz menü seçenekleri sunuluyor. Bu uygulama ile her bireyin sağlık koşullarına uygun, dengeli ve sağlıklı beslenmesi amaçlanıyor.

ZAHMETSİZ VE GÜVENLİ HİZMET

Market alışverişi yapma imkânı bulunmayan ya da dışarı çıkmakta zorlanan ihtiyaç sahibi aileler, evlerine kadar ulaştırılan yemek hizmeti sayesinde temel beslenme ihtiyaçlarını zahmetsiz bir şekilde karşılayabiliyor. Sunulan bu hizmet, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran önemli bir sosyal destek modeli olarak öne çıkıyor.