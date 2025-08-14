İETT, İstanbul’da bir ilke daha imza attı. Şehrin toplu ulaşımında en büyük role sahip olan belediye otobüslerinin bakım onarım görevinde kadınlar görev almaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşu İETT, 2019 yılından itibaren kadrosunda cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışıyor. İstanbullunun ulaşımını sağlayan İETT, şehirde hizmet veren tüm toplu taşıma otobüslerinin, metrobüs sisteminin, tarihi tünelin ve nostaljik tramvayın işletmesini ve bakım – onarımını da gerçekleştiriyor.

KADINLAR BAKIM ONARIMI DA YAPIYOR

Tarih boyunca İETT bünyesinde hiç kaptan yokken bugün 150’den fazla kadın otobüs kaptanı İETT otobüslerinde İstanbul’a hizmet veriyor. Aynı şekilde İETT tarihinde ilk kez; Kadın Saha Amirleri, Kadın Garaj Şefi, Kadın Garaj İşletme Müdürü ve Kadın Genel Müdür Yardımcısı 2019 yılından sonra görev almaya başladı. İETT şimdi de yeni bir ilke imza atarak, otobüslerin bakım ve onarımında üniversitelerin ilgili teknik bölümlerinden mezun olarak eğitimini tamamlayan 2 kadın bakım onarım teknik personeli ile hizmet vermeye başladı.

ERKEKLERLE ARAMIZDA BEDENSEL GÜÇ FARKI DIŞINDA HİÇBİR FARK YOK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Otomotiv Teknisyenliği Bölümü mezunu Özge Karaman ve Zehra Akkaya, araçların arıza tespiti, parça değişimi, onarımı işlemlerini gerçekleştiriyor. “Bizim erkeklerle aramızda bedensel güç farkı dışında hiçbir fark yok” diyen Karaman, şunları söyledi:

“Araçlar bizim için hastaysa biz bunu tamir eden insanlarız. İnsanlar bize güveniyorlar, biz de elimizden geldiğince bu güveni boşa çıkartmamaya çalışıyoruz. Burada çalışmak, bir şeyler yapmak gerçekten gurur verici.”