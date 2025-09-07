İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda açılan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı standı büyük ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kurulan Belediye Sokağı’nda açılan standı büyük ilgi görüyor.

Yapılan hizmetlerin anlatıldığı stantta barınaklarda bulunan sahipsiz canların sıcak bir yuvaya kavuşması için sahiplendirme çalışmaları da yürütülüyor. Stantta yer alan hediye çarkı da büyük ilgi görüyor.

Hediye çarkını çevirmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu stantta, katılımcılara sürpriz hediyeler veriliyor. Çarkı çevirenlere Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde üretilen köpek mamasının yanı sıra sokakta yaşayan canlar için kıyafet, kedi kumu, boyama kitabı gibi hediyeler veriliyor. Yurttaşlar, Doğal Yaşam Parkı’nın sevimli canlılarından halka kuyruklu lemurları besleme olanağı da buluyor.

PAKO’DA ÜRETİLEN MAMA HEDİYE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli Mithat Yıldırım, standa ilginin çok yoğun olduğunu söyledi. Yurttaşların hayvanları çok sevdiğini belirten Yıldırım, “Hediye çarkını çevirenlere, kendi ürettiğimiz mamaları hediye olarak veriyoruz. Yine hediyelerimiz arasında sokak hayvanları için kıyafet ve Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanların yer aldığı boyama kitabı var” dedi.

LEMUR BESLEYECEKLER

Hem eğlenen hem de hediyeler kazanan yurttaşlar ise heyecan dolu anlar yaşıyor. Çarkı çevirerek lemur besleme şansını yakalayan Zeynep Öztekin “Çok heyecanlıyım. Gidip lemurları çok görmek istiyorum” dedi. Emre Okyay da çarkı çevirmeden önce “Ben sokak hayvanlarını beslemek için mama çıkmasını istiyorum” dedi. Ancak lemur besleme hakkı kazanan Okyay, “Daha önce hiç lemur beslemedim. İlk kez besleyeceğim. Doğal Yaşam Parkı’nı sık sık ziyaret ediyoruz. Şimdi de lemur beslemek için gideceğiz” dedi. Okyay’a sokak hayvanlarını beslemesi için mama da hediye edildi. Raif Ayvaz da lemur beslemek istediği için çarkı çevirmek istediğini söyledi. İsteği gerçekleşen Ayvaz, “Lemur en sevdiğim hayvanlardan biri. Çok mutlu oldum. En kısa sürede Doğal Yaşam Parkı'na gidip lemurları ziyaret edeceğim” diye konuştu.