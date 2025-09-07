Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen “Uluslararası 14. Mevlânâ Şiir Şöleni” Konya’da sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya’da, Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 14. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni, Mevlana Müzesi ve Dergâhı Gül Bahçesi’nde yapıldı.

Türkiye, Filistin, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden şairler, Mevlânâ’nın huzurunda şiirlerini okudu.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcı, TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu ve sanatseverler katıldı.

“ŞİİR, TOPLUMU DÖNÜŞTÜREN BİR GÜÇ”

TYB Konya Şube Başkanı Köseoğlu, şölenin Konya’da köklü bir gelenek haline geldiğini belirterek, “Şiirin eşsiz gücüne inanıyoruz. Mevlânâ’nın ilhamıyla, bu şölen huzur ve kardeşliği dünyaya duyuruyor. Atölyelerimizle şiiri geleceğe taşıyoruz” dedi. Şölenin, merhum D. Mehmet Doğan’a ithaf edildiğini vurgulayan Köseoğlu, Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti.

“KONYA, ŞİİRİN VE AŞKIN BAŞKENTİ”

Başkan Kılca, Konya’nın kültür ve medeniyet merkezi olduğunu ifade ederek, “Karatay, şairlere ilham veren bir şehir. Mevlânâ’nın manevi iklimi şiirle harmoni oluşturuyor. Şiir, hayatın kendisidir” dedi. Kılca, D. Mehmet Doğan’ı rahmetle anarak, şölenin Konya’nın ruhunu yansıttığını ekledi.

TYB Genel Başkanı Arıcı, şölenin gönül birliği sağladığını vurgulayarak, “Mevlânâ’nın dizeleri bugünü aydınlatıyor. Şiir, kalpten kalbe bir köprüdür. Konya, Türk-İslam dünyasının kalbine dönüşüyor” dedi. Arıcı, Doğan’ın mirasına sahip çıktıklarını belirtti.

Şairler, eserlerini sanatseverlerle paylaşırken, okunan şiirlerden oluşan kitaplar katılımcılara hediye edildi. Şairlere de anı tablosu takdim edildi.