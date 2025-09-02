İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat alanındaki önemli duraklarından Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nun bu yılki etkinlikleri Oyun Atölyesi’nin “Hayvan Çiftliği” oyunu ile başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat alanındaki önemli duraklarından Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, bu yılki etkinliklerine Oyun Atölyesi’nin “Hayvan Çiftliği” oyunuyla merhaba dedi. George Orwell’in klasik eserinden tiyatroya uyarlanan yapım, günümüz siyasetlerine ışık tutan evrensel temalarıyla izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Uyarlamasını Zerrin Akdenizli’nin, yönetmenliğini Barış Erdenk’in üstlendiği oyunda; Muharrem Özcan, Umut Temizaş, Aylin Kontente, Eser Karabil, Şirin Kılavuz, Ezgi Coşkun, Ayhan Bekdemir, Beran Kotan, Ulaş Akşit, Ramazan Ülkü Turan Bölükbaşı ve Ali Tepe sahne aldı. Gürkan Çakıcı’nın müzikleri, Kemal Yiğitcan’ın ışık tasarımı ve Asya Başkan’ın kostümleriyle zenginleşen yapım, atmosferiyle de izleyicileri etkiledi.

8 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda 8 Eylül’e kadar ücretsiz etkinlikler devam edecek. 2 Eylül Salı günü Deniz Göktaş stand-up gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıkarken 3 Eylül Çarşamba günü Aşkım Kapışmak, 4 Eylül Perşembe günü Ali Congun’un “Adliye Çayı” gösterisi, 5 Eylül Cuma günü Miray Akovalıgil’in “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansı Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak. 6 Eylül Cumartesi akşamı sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist” gösterisi ile sahne alacak, 7 Eylül Pazar günü Anlatan Adam (İbrahim Türker) stand-up gösterisiyle izleyiciyle buluşacak. Açık hava tiyatrosu programı, 8 Eylül Pazartesi akşamı Tahsin Hasoğlu’nun stand-up gösterisiyle sona erecek.

FUARA GİRİŞ TAM 40, ÖĞRENCİ 25 TL

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak izlenebildiği fuarda, tiyatro ve sahne sanatları konserler, sergiler ve dans gösterileriyle birleşerek Kültürpark’ta sanat dolu günler yaşatmayı sürdürüyor. Ana sponsorunun Folkart, etkinlik sponsorunun ise Migros olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş ücretleri, tam 40 TL, öğrenci 25 TL. Fuar, 9 Eylül’e kadar her gün 16.00 – 23.00 saatleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini bekliyor.