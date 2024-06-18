İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinin üçüncü gününde meydana gelen 824 trafik kazasında bin 327 kişinin yaralandığı, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Üç günlük toplam özeti de yayımlayan bakanlık, 4 bin 43 kişinin yaralandığı üç günde 22 kişinin hayatıını kaybettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Bayram tatili boyunca hız denetimleri radar ile geceleri de sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 saat esasına göre kontrollerin sürdüğünü duyurdu.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin üçüncü günü olan 17 Haziran 2024 Pazartesi gününe ilişkin 24 saatlik sürelik verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 824 trafik kazasının yaşandığı Türkiye genelinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, bin 327 kişinin yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya, yine gün içerisinde denetlenen 375 bin 311 araçtan 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi uygulandığı, 26 bin 786 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

⚠️ Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam ediyor.Bayram tatilinin 3. günü 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede:❗️8️⃣2️⃣4️⃣ trafik kazası meydana geldi.❗️6️⃣ kişi maalesef hayatını kaybetti.… pic.twitter.com/O3vjZdtA80— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2024

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) 22 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 43 kişinin ise yaralandığını belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Denetimlerin tek amacının bayram tatiline giden vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşması olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarılarında bulunarak, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını verdi.