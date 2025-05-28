İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak Şanlıurfa, Kırıkkale, Giresun, Sivas ve Diyarbakır’daki bazı ilçelerin sınıflarını yeniden düzenledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/1 sayılı Tebliğ ile Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği’nde güncelleme yaptı.

Yönetmeliğin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen cetvelde, Şanlıurfa, Kırıkkale, Giresun, Sivas ve Diyarbakır’daki bazı ilçelerin sınıflarında değişiklik gerçekleştirildi.

Buna göre;

Şanlıurfa Karaköprü ve Kırıkkale Yahşihan ilçeleri 3. sınıftan 2. sınıfa yükseltildi.

Giresun Piraziz ve Sivas Zara ilçeleri 4. sınıftan 3. sınıfa yükseltilirken; Dereli ilçesi 5. sınıftan 4. sınıfa yükseltildi.

Yönetmelikle Giresun Güce, Sivas Gölova ve Sivas Hafik ilçeleri 6. sınıftan 5. sınıfa yükseltildi.

Diyarbakır Çüngüş ilçesi ise 4. sınıftan 6. sınıfa düşürüldü.