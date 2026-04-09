Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin tarihi dokusuyla öne çıkan Kaleiçi sokaklarında 10 kilometrelik kanalizasyon hattında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kaleiçi, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak Antalya'nın vitrini olma özelliğini sürdürüyor.

Bu doğrultuda ASAT Genel Müdürlüğü, Kaleiçi'nde yürütülen altyapı çalışmalarını tarihi dokuya zarar vermeden ve çevreye duyarlı bir anlayışla gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalarla bölgenin altyapı güvenliği güçlendirilirken, turizm sezonunda yaşanabilecek olası altyapı sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

10 KİLOMETRELİK HAT TEMİZLİĞİ

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Kaleiçi'ni kapsayan dört mahallede eş zamanlı olarak yapıldı. Bu kapsamda, bölge genelinde 10 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Hatlarda biriken atıkların giderilmesiyle kanalizasyon altyapısının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi, sistem kapasitesinin korunması ve olası taşkın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

200'Ü AŞKIN BACA AÇILACAK VE KONTROL EDİLECEK

Çalışmalar kapsamında ayrıca 200'ü aşkın kanalizasyon bacası açılarak temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Bacalar ve hatlar üzerinde deformasyon, kırık ve tıkanıklık kontrolleri yapılarak, tespit edilen sorunlara gerekli müdahaleler yapıldı.