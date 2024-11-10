İçişleri Bakanlığı, kayyım protestolarına katılan gözaltına alına 253 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunanlara yönelik bilançoyu açıkladı.

Bakanlık, kayyım protesotlarına katılan 226’sı terör suçlarından, 27’si Güvenlik Suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahısın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; ilahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 33’ünün tutuklandığı kaydedildi.

Paylaşımda 37’si hakkında adli kontrol kararı ve 3’ü hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtilirken, diğerlerinin işlemleri devam ettiği belirtildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1855556842308481186