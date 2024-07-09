İçişleri Bakanlığı, 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik ilk kez düzenlenen "DÜĞÜM" operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “Düğüm-1” operasyonlarında bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Düğüm-1” operasyonlarında 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini açıklarken, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medyahesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1810537819657425252