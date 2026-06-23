İçişleri Bakanlığı, yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut hakkında yürütülen adli soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Rüşvet Almak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Haziran 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ise aynı suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, her iki belediye başkanının da Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.