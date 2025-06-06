Kale Sramik Vakfı’nın (KSV) Impact Hub İstanbul iş birliğiyle düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nda (İBSG) bu yılki kazananlar açıklandı; Hadi İşaret, Hummingdrone, AMANOS & Migros ve KEÇİ ödülleri kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Kale Seramik Vakfı (KSV) tarafından, Kale Grubu’nun kurucusu Dr. İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen İBSG’nin 9. yılında, 373 başvuru arasından dört kategoride kazananlar belirlendi.

Erken Aşama’da Hadi İşaret, İleri Aşama’da Hummingdrone, İş Birliği’nde AMANOS & Migros, Gençlik’te KEÇİ ödüle layık görüldü.

İlk kez liselere açılan programda, Özel İzmir Amerikan Koleji’nden Brick-Up Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

ZEYNEP BODUR OKYAY: “SOSYAL FAYDA EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTÜYORUZ”

Kale Grubu Başkanı ve KSV Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “İBSG, sosyal girişimlerin gelişimine katkı sağlayan bir topluluk oluşturdu. 100’e yakın girişimin parçası olduğu bu ekosistemi güçlendirmeye, girişimcileri Türkiye ve dünyada görünür kılmaya devam edeceğiz” dedi.

KSV Genel Müdürü Rana Birden, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın sosyal girişimcilerin yaratıcı çözümleriyle inovasyonun en güzel örneklerini sunduğunu ve bu modellerin geleceğin iş dünyasına ilham verdiğini söyledi.

KAZANAN PROJELER

Erken Aşama: Hadi İşaret Türk İşaret Dili’ni geliştiren ve kapsayıcı eğitim araçlarıyla toplumsal farkındalığı artırıyor.

İleri Aşama: Hummingdrone Otonom drone ve yapay zeka ile güneş enerjisi santrallerini dijitalleştirerek verimlilik ve güvenlik sağlıyor.

İş Birliği: AMANOS & Migros Sıfır atık odaklı ileri dönüşümle gıda israfını azaltıyor; Migros mağazalarında atık ısıyı kullanarak %90 enerji tasarrufu sağladı.

Gençlik: KEÇİ Dezavantajlı çocuklara bilim, teknoloji ve tasarım odaklı öğrenme fırsatları sunuyor.

Jüri Özel Ödülü: Brick-Up Lego’yu kullanarak engelli bireyler ve özel gruplar için eğitim materyalleri ve sosyal projeler geliştiriyor.

BAŞVURULARDA KADIN VE ANADOLU AĞIRLIĞI

Bu arada alınan bilgiye göre bu yıl 373 başvurunun yüzde 59’u kadın girişimcilerden, yüzde 40’ı ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışından geldi. Hatay, en fazla başvuru yapan il oldu. Eğitim, iklim, afet iyileştirme ve kadın güçlenmesi öne çıkan temalar arasında yer aldı.

Erken, İleri ve İş Birliği kategorisi kazananları 350 bin TL, gençlik kategorisi kazananı 100 bin TL ödül aldı. Ayrıca, kazananlara iş geliştirme, yatırıma hazırlık ve kapasite geliştirme destekleri sağlanacak. Ödül töreni, “Görünmeyeni Görmek” temasıyla DasDas’ta, Mert Fırat’ın sunumuyla gerçekleşti.

Görme engelli soprano Çağla Kıcır’ın performansı ve sanat etkinlikleriyle renklenen gecede, sosyal girişimcilerin faydalanıcıları da hikayelerini paylaştı.