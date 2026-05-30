Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sürdürülen içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı imalat çalışmalarını yerinde inceleyerek, 'Erkilet bölgemizin güzelliğine güzellik katıyoruz. Sona yaklaşılan çalışmamızın bölgemize, Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede hem mevcut altyapı yenileniyor hem de gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamında açılan yeni yol ve çevresinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 2 bin 500 metre Ø160 O-PVC içme suyu hattı, bin metre Ø300 milimetre atık su hattı ile bin metre Ø300 milimetre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Erkilet, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının Kayseri'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, 'Büyükşehir Belediyemizin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden Erkilet Bulvarı'na bağlanmak üzere açtığı 30 metrelik yolun altyapı çalışmalarını KASKİ'miz kendi imkânları ile sürdürüyor. Hem maliyeti düşürmek hem de daha sağlıklı hizmet üretmek adına büyük bir gayret içerisindeyiz' dedi.

Toplamda yaklaşık 5 kilometrelik altyapı çalışmasının sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, 'Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarını kapsayan üçü bir arada önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Atık su ile yağmur suyunun birbirine karışmasını önleyen bu çalışmalar aynı zamanda yağmur suyu hasadı açısından da büyük önem taşıyor. Modern, güçlü ve sürdürülebilir altyapı anlayışıyla şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz' diye konuştu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin Kayseri'nin gelişen bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 'Erkilet, Erciyes manzarasıyla türkülere konu olmuş güzergâhlarımızdan birisidir. Bu güzelliklerine yeni güzellikler katmak için gayret ediyoruz. Sona yaklaşılan çalışmamızın bölgemize, Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

İncelemede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahada görev yapan personele tatlı ikram ederek çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.