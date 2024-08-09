İBB’nin Teknoloji Grubu şirketleri, 2023 yılında Türkiye'nin önde gelen bilişim firmalarını belirleyen Bilişim 500 listesine girdi. İSBAK AŞ, genel sıralamada 62. olurken, İSTTELKOM AŞ 91. ve BELBİM 105. sırada yer aldı. 3 iştirak şirket, çeşitli kategorilerde de zirveye çıkmayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - "Evren Boşlukları Sevmez" mottosuyla bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırmasının 2023 sonuçları, Emek Sineması'nda düzenlenen törenle açıklandı. Araştırma, Türkiye bilişim sektörüne dair geniş bir veri yelpazesini içeriyor ve 2023 yılının en başarılı 500 bilişim şirketini belirliyor. İBB’nin 3 iştirak şirketinin, Bilişim 500 araştırmasının farklı kategorilerinde önemli başarılar elde ettiği listelerde, İSBAK AŞ, sektörel 2 kategoride birincilik ödülü aldı. İSBAK AŞ, 1 Milyar 156 milyon TL gelirle 62. sırada yer alırken, İSTTELKOM AŞ 729 milyon TL ile 91. ve BELBİM AŞ 624 milyon TL ile 105. sırada yer aldı.

“DİJİTALLEŞME ODAĞINDA İSTANBULLULARA KATMA DEĞER SAĞLAYAN PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BELBİM ve İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin, “5 yıl önce yenilenen yönetimle akıllı şehir vizyonunu benimseyerek İstanbul’u Avrupa’nın sayılı kentlerinden biri yapmak üzere yola çıktık. Dijitalleşme odağında İstanbullulara katma değer sağlayan projeler geliştirip sürdürülebilir bir İstanbul’un inşasına katkı sunmaktan dolayı gururluyuz. İştiraklerimizin Bilişim 500 Listesindeki başarılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu dönüşüm öyküsü ve yeni başarılarımızı arkamızdaki değişim rüzgarına ve sosyal belediyecilik bilinciyle çalışan ekiplerimize borçluyuz. Önümüzdeki dönemde de bütün çabamız, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak dünya çapında örnek teşkil edecek ve vatandaşımızın memnuniyetinin yine odağımızda olacağı projelere imza atmak yönünde olacak.” dedi.

“TEKNOLOJİYİ EN ETKİN ŞEKİLDE KULLANMAYI MİSYON EDİNDİK”

Ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirten İSBAK Genel Müdürü Ender Deniz ise, “Teknolojinin hızla evrildiği bu dönemde, kurumlar için hem büyük fırsatlar hem de önemli sorumluluklar ortaya çıkıyor. İSBAK olarak, bu dönüşümün öncüsü olmayı ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanmayı kendimize misyon edindik. Yenilikçi çözümler üretme konusundaki kararlılığımız, AR-GE gücümüz ve ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, bizi bu başarıya ulaştırdı. Teknolojiye olan yatırımlarımızı artırarak, daha fazla projeyle sektöre değer katma yolunda emin adımlarla ilerleyecek, İstanbul’un ve ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam edeceğiz. Aldığımız bu prestijli ödül, İSBAK’ın sürdürülebilir büyüme vizyonunu destekleyen bir ilham kaynağı ve gelecekteki projelerimizin yönünü belirlememizde bize yardımcı olacak.” diye konuştu.

İBB Şirketlerinin Kategorilere Göre Sıralamaları şu şekilde;

İSBAK AŞ:

• Görüntü ve Ses Sistemleri: 1.

• Güvenlik Kamera Donanımı: 1.

• Kurulum Bakım Destek: 7.

• Donanım: 12.

• Sistem Entegratörü ve İş Ortağı: 15.

• Hizmet: 18.

• İstanbul 49.

• Yazılım: 153.

İSTTELKOM AŞ:

• Veri Barındırma Yönetim Hizmeti: 3.

• Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı: 5.

• Kurulum Bakım Destek 9.

• Sektörel Yazılım: 12.

• Veri Güvenliği Yazılım 15.

• Hizmet: 20.

• Yazılım 24.

• Sistem Entegratörü ve İş Ortağı: 26.

• Donanım: 32.

• İstanbul 70.

BELBİM AŞ:

• İş Uygulamaları: 3.

• Mobil Uygulama: 4.

• Yazılım: 10.

• Sistem Entegratörü ve İş Ortağı: 34.

• İstanbul 82.

• Donanım: 102.