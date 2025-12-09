İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi'nin kariyer fuarları devam ediyor. 8 bin 600'ün üzerinde iş arayan adaya ulaşan Bölgesel İstihdam Ofisi'nin yeni durağı Tuzla olacak.

İSTANBUL (İGFA) - Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 34 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor. İstanbul'u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin yeni durağı Tuzla olacak.

11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 10.00-16.00 arasında Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenecek etkinlikte özel sektörde faaliyet gösteren 26 farklı firma katılacak. 60'dan fazla pozisyon için toplamda 400'e yakın iş gücü talebi iş arayanlar ile buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne fiziki ofislerin yanı sıra https://bio.ibb.istanbul web sitesi, İstanbul Senin, İş Ara İş Bul uygulaması ve 444 8 333 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.