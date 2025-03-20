İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığına vekaleten CHP’li İBB Meclisi üyesi Nuri Aslan getirildi.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şu an İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında, diğerleriyse aranıyor.

İmamoğlu’nun dün el yazısıyla yazdığı ‘vekalet’ yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne verildi. Yazı şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır.“