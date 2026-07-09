Ankara Valisi Yakup Canbolat, başkentte gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin ardından yayımladığı teşekkür mesajında, zirvenin başarılı şekilde tamamlanmasında emeği geçen kurumlara ve Ankaralılara teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara'nın küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptığını belirterek, başkent halkının gösterdiği misafirperverlik ve özverinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vali Canbolat mesajında, 'Başkentimiz Ankara ve değerli Ankaralı hemşehrilerimiz, küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından biri olan zirve süresince büyük bir özveri ve misafirperverlikle başarılı bir ev sahipliği yapmıştır' ifadelerine yer verdi.

Zirve boyunca ortaya konulan koordinasyon ve çalışma anlayışının devlet kurumlarının güçlü kapasitesini gösterdiğini vurgulayan Vali Canbolat, 'Gösterilen özveri, disiplin ve koordinasyon anlayışı; devletimizin güçlü kurumsal kapasitesini en güzel şekilde yansıtmıştır' değerlendirmesinde bulundu. Paylaşılan mesajda, zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan güvenlik güçleri, kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm paydaşlara teşekkür edildi.