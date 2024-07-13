Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın, Başkan Hürriyet’in ziyaretinin ardından paylaştığı fotoğraf; İzmit Belediyesinin spor stratejisi değişikliğiyle, alt yapı ve amatöre verilecek desteğin arttırmasının ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne serdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ı annesini kaybetmesinin ardından taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Başkan Hürriyet, Saran Holding işbirliğiyle yaptıkları Alikahya Atatürk Spor Salonu’ndan faydalanan Kocaeli Voleybol Akademi Kadın Voleybol Takımı’nın 2. Lig’e yükselme başarısını Sadettin Saran’a iletti.

“BOŞ BEYİN ŞEYTANIN OYUN ALANI”

Ziyaretin ardından Sadettin Saran sosyal medyasında “Şampiyonlar yetiştirmek şart değil, boş beyin şeytanın oyun alanı” diyerek gençlerin sporla meşgul olmasının önemine vurgu yaparken, Başkan Hürriyet de İzmit Belediyespor’un spor stratejisinde yaptığı değişikliğin ne kadar yerinde olduğuna değindi.

“STRATEJİNİN NEDENİ BU KENTİN ÇOCUKLARI”

Başkan Hürriyet Saran’ın paylaştığı fotoğraf sonrasında sosyal medya hesabında İzmit Belediyesinin spor stratejisi değişikliğini vurgulayarak “İşte yeni dönemde alt yapı ve amatöre daha fazla destek vermek üzere strateji değiştirmemizin nedeni; bu kentin çocukları." açıklamasında bulundu.