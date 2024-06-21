Tokat'ta Hubyar Ocaklıları Damudere'de Birlik Cemi'nde buluştu. Alevi inancında ocakların önemi ve Hubyar Ocağı'nın tarihî rolü konuşuldu. Vali Yılmaz Doruk, etkinlikte yer aldı.Burhan Arar - TOKAT HABER

Türkmen-Alevi Ocakları Vakfı Genel Başkanı Ali Coşkun tarafından organize edilen "Birlik Cemi," Amasya'nın Damudere Köyü'nde gerçekleştirildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk da bu önemli günde Alevi canlarını yalnız bırakmadı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Coşkun, Alevi inancında ocakların önemine dair detaylı açıklamalarda bulundu.



Birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Coşkun şu ifadelere yer verdi: "Değerli canlar, Hepinizi Alevi inancının kadim okullarından, inanç-dede ocaklarından Hubyar Sultan Dedemizin sevgisi, muhabbeti ve asaleti ile selamlıyorum. Birlik cemi ve lokmasında bir araya geldiğimiz, Anadolu'daki en önemli Alevi inanç-dede ocaklarından Hubyar Ocakları buluşmamızda, Alevi inancında ocakların öneminden ve kökleri yüzyıllar öncesine dayanan Alevi inancının tarihsel bilgilerini ileriki yıllara nasıl taşıyabileceğimize ilişkin detaylardan bahsetmek isterim.

Hubyar Ocakları demografik tabanı yaklaşık olarak 1 milyonluk bir kitleyi kapsamaktadır. Anadolu’da yerleşik Alevi nüfusun 20 milyon aralığında olması, Hubyar Ocaklılarının genel Alevi nüfus oranının ’una tekabül ettiği öngörülmektedir. Bu özellikleriyle Hubyar Ocakları, en önemli Alevi inanç-dede ocaklarındandır. Ocağımız, Tokat merkezli bir inanç-dede ocağıdır. Tokat ilimizde yüzlerce yerleşim biriminde temsilcileri bulunmaktadır. Ana etkinlik sahası Tokat’ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Amasya, Çorum, Samsun, Erzurum, Tunceli, Kocaeli ve Manisa bölgelerine kadar ulaşmaktadır.

Hubyar Ocağı, geleneksel ve tarihsel Aleviliğin unsurlarını bünyesinde toplayan bir inanç kurumudur. Ocağımız, el ele el Hakk’a yapılanışı bağlamında Tunceli-Pertek-Dorutay (Zeve) köyü merkezli Üryan Hızır Ocağı’na bağlıdır. Üryan Hızır da Anadolu’da ocak kurmuş önemli Alevi pirlerinden biridir. Türbesi de aynı köyde bulunmakta olup ocaklılar Adıyaman’dan Erzurum’a, Malatya’dan Halep’e kadar uzanan bir bölgeye yayılmıştır.

Hubyar Ocağının Birleştirici Rolü

Hubyar Ocağı ile ilgili üzerinde önemle durulması gereken bir olgu, Anadolu coğrafyasında Alevi ve Sünni inanç topluluklarını bir araya getirmesidir. Birlik ve beraberlik duygularını artıran, toplumumuzun tüm kesimlerine inançsal ve sosyal hizmette bulunan manevi makamlardan biridir.

Sevgili misafirlerimiz, Ocak kurumu ve ocak yapılanış sistemi anlaşılmadan Alevi inancına ait net ve doğru bir analiz yapmak mümkün değildir. Alevilik ile ilgili çalışmaların temeline ocak kurumunun alınması zaruriyettir. Alevi-Bektaşi inancı, 13. yüzyıldan itibaren Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin önderliğinde Horasan erenlerinin hizmetleriyle Anadolu coğrafyasında temellenip gelişme imkanı bulmuştur. Sözlü bir özelliğe sahip Alevi inanç-kültür unsurlarının başta sosyoloji, antropoloji, tarih, felsefe, edebiyat, halkbilimi ve müzik gibi farklı bilim disiplinleri açısından araştırılıp kaydedilmesi son derece önemlidir.

Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı

Bu bilgilerden yola çıkarak 2022’de Hubyar Ocağı mensubu, Tokat-Almus-Hubyar köyünden, Seyyid Saçlı Ali evlatlarından biri olarak Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı kurulmuştur. Amacımız, Anadolu coğrafyasında Alevi inancının tarihsel merkezleri olan ve her biri birer insanlık okulu olan inanç-dede ocaklarının asil ve kadim tarihlerini bilimsel-akademik araştırmalar yaparak ve bu verileri külliyat halinde yayınlayarak insanlığa tanıtmaktır.

Vakfımız, Anadolu'nun birçok noktasında alan çalışmaları yürütmekte, ortaya çıkan sosyolojik bilgileri arşiv kaynaklarındaki yazılı belgelerle birleştirerek adeta erenlerin ve ocakların unutulmuş tarihini insanımıza detayları ile tanıtmak gibi tarifsiz bir maneviyata kendisini adamıştır.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Yüzlerce yıldır aşk ile talip olan Amasya-Damudere köyünde bu birlik ceminde bir araya geldik ve bu meydanda cem olduk. Duam bu birlikteliklerin artarak devam etmesidir. Bu vesile ile Damudere köyü derneği yöneticilerine, köy muhtarlığına ve katılımıyla bu meydanı dolduran siz yol ehli canlara teşekkür ediyorum. Hepinizi erenlerin muhabbetiyle selamlıyorum.