Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa Birliği destekli uluslararası MORPHEUS Projesi'nde yer alacak. Proje kapsamında, hastaların sağlık verilerini çok sayıda kablo yerine tek bir giyilebilir platform üzerinden takip edebilecek yeni nesil biyosensör teknolojisi geliştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi, Avrupa Birliği'nin araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe kapsamında desteklenen 'MOdular Reconfigurable Platform for Health and Environmental Universal Sensing (MORPHEUS)' projesinin 14 uluslararası ortağından biri oldu.

Dört yıl sürecek projenin BTÜ'deki çalışmalarını, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu yürütüyor. BTÜ'den proje ekibinde araştırmacı olarak Doç. Dr. Yasin Altın ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Ünsal görev alırken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Kaya da projeye araştırmacı olarak katkı sağlayacak. Projenin koordinatörlüğünü ise Politecnico di Torino (POLITO)'dan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teresa Gatti üstleniyor.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM

Bugün özellikle yoğun bakımda veya sürekli takip gerektiren hastalarda kalp ritmi, solunum ve vücut sıcaklığı gibi yaşamsal değerlerin izlenebilmesi için çok sayıda sensör ve kablo kullanılıyor. Bu durum hem hastaların hareketlerini kısıtlıyor hem de sağlık çalışanlarının hasta takip süreçlerini zorlaştırabiliyor. MORPHEUS Projesi ile bu farklı sensörlerin tek bir esnek ve giyilebilir platformda bir araya getirilmesi hedefleniyor. Böylece hastaların sağlık verileri gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak tek bir sistem üzerinden izlenebilecek. Gerektiğinde ortamın hava kalitesi gibi çevresel verileri de ölçebilecek bu platformun, hastanelerde kablo karmaşasını azaltarak hasta konforunu artırması ve sağlık personelinin takip süreçlerini daha verimli hale getirmesi amaçlanıyor.

BTÜ PLATFORMUN TEMEL MALZEMESİNİ GELİŞTİRECEK

Projede BTÜ'nün görevi, biyosensör platformunun temelini oluşturacak özel bir polimer malzeme geliştirmek olacak. Hazır plastik malzemeler yerine biyobazlı hammaddeler kullanılarak üretilecek bu yeni malzemenin hem esnek ve dayanıklı hem de insan vücuduyla uyumlu olması hedefleniyor. Ayrıca çevre dostu yapısıyla sürdürülebilir teknolojilere de katkı sağlaması amaçlanıyor. BTÜ'de geliştirilecek bu malzeme daha sonra proje ortakları tarafından sensörler ve elektronik bileşenlerle desteklenerek kullanılabilir hale getirilecek.

PROF. DR. BEDELOĞLU: TEKNOLOJİNİN TEMELİNİ OLUŞTURACAĞIZ

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, BTÜ'nün geliştireceği biyobazlı polimerlerin sistemin en önemli yapı taşlarından biri olacağını belirterek şunları söyledi: 'Proje kapsamında biyobazlı kaynaklı hammaddelerden, giyilebilir biyosensör platformunun ihtiyaçlarına uygun yeni nesil polimerler geliştireceğiz. Bu malzemeler platformun hem esnek hem dayanıklı hem de insan vücuduyla uyumlu olmasını sağlayacak. Bursa Teknik Üniversitesi olarak malzeme geliştirme alanındaki bilgi birikimimizi uluslararası ortaklarımızla birlikte yenilikçi bir sağlık teknolojisine dönüştüreceğiz.'

Proje ekibini tebrik eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün uluslararası araştırma projelerindeki etkinliğini her geçen gün artırdığını belirterek, 'Araştırma odaklı üniversitesi vizyonumuz doğrultusunda, bilgi üreten ve bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren projelere öncülük etmeye devam ediyoruz. Horizon Europe kapsamında desteklenen MORPHEUS Projesi'nde üniversitemizin yer alması, akademisyenlerimizin uluslararası düzeydeki yetkinliğinin önemli bir göstergesi. Üniversitemiz, geliştireceği yenilikçi malzemelerle hem bilim dünyasına hem de insan yaşamını kolaylaştıracak teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürecek' dedi.