Gravity Game Unite (GGU)'nin yeni küresel PC MMORPG oyunu, Ragnarok Zero: Global, resmi lansmanının ardından dünyanın dört bir yanındaki oyunculardan büyük ilgi görerek güçlü bir başlangıç yaptı.

PRNewswire / KUALA LUMPUR, Malezya (İGFA) - Özellikle, Güneydoğu Asya'daki Odin sunucusu, açıldıktan kısa bir süre sonra hızla kapasitesinin sınırına ulaştı. Sunucu kapasitesi artırıldıktan sonra bile oyuncular hızla katılmaya devam etti; bu durum, Ragnarok markasına yönelik yüksek beklentiyi ve dünya çapındaki oyuncular arasında oyuna duyulan yoğun ilgiyi ortaya koydu.

Odin'in popülaritesine yanıt olarak Güneydoğu Asya'da ek olarak açılan Loki sunucusu da sıcak bir karşılama gördü; açıldığı andan itibaren çok sayıda oyuncu bu sunucuya giriş yaptı. Maceracılar yeni yolculuklarına başlamak üzere hızla oyun dünyasına katıldıkça, grup oyunları, lonca etkinlikleri ve daha pek çok etkinlik sayesinde aktif topluluklar oluşmaya başlıyor.

Avrupa'daki Skadi sunucusu da hizmetin ilk aşamalarından itibaren çok sayıda oyuncu tarafından tercih edilmiş ve popülerliğini korumaya devam etmiştir. Avrupa'nın dört bir yanından gelen maceraperestler, oyunu birlikte oynamak için bir araya gelirken, yerel oyunculardan gelen olumlu geri bildirimler sunucuya enerji katmaya devam ediyor.

Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından GGU, çeşitli etkinlikler ve güncellemeler aracılığıyla oyunculara yeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Her şeyden önce, şirket hizmet istikrarına öncelik verecek ve tüm Maceracıların oyunu rahatça oynayabilmelerini sağlamak için sunucu ortamını sürekli olarak izleyip iyileştirecektir.

GGU Başkanı, Harry Choi, 'Ragnarok Zero: Global'e gösterdiğiniz muazzam destek için dünyanın dört bir yanındaki Maceracılara içtenlikle teşekkür ederiz. İstikrarlı bir hizmet ortamı sağlamaya en yüksek önceliği vereceğiz ve oyuncuların maceralarının tadını uzun süre boyunca çıkarabilmeleri için zengin içerikler ve etkinlikler sunmaya devam edeceğiz.' dedi.