Huawei, 2 Eylül'de Münih'te düzenlenecek 'Chase the Wild' kampanya etkinliğinde amiral gemisi giyilebilir cihazlarını tanıtacak.

PRNewswire / MÜNİH (İGFA) - Huawei, 2 Eylül'de Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştireceği büyük ürün lansmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, küresel 'Chase the Wild' kampanyasının bir parçası olarak düzenlenecek etkinlikte yeni cihaz serisini tanıtacak.

Etkinlik kapsamında Huawei; teknolojiyi spor, sağlık, yaratıcılık ve keşif alanlarıyla buluşturmak üzere tasarlanan akıllı saat, tablet, akıllı telefon ve ses cihazlarından oluşan geniş ürün portföyünü tanıtacak. Lansmanın odağında ise kullanıcıların tutkularının peşinden gitmelerine, yeni deneyimler keşfetmelerine ve özgürlük ile amaç duygusunu merkeze alan bir yaşam tarzını benimsemelerine ilham vermek yer alacak.

Etkinliğin başrolünde, şirketin yeni amiral gemisi spor saati olan HUAWEI WATCH GT 7 Serisi yer alıyor. Seri, dört temel alanda daha üstün bir giyilebilir cihaz deneyimi sunuyor: cesur tasarım, geliştirilmiş dış mekân performansı, kapsamlı sağlık yönetimi ve aktif yaşam tarzlarına ayak uyduran ultra uzun pil ömrü.

Bir diğer amiral gemisi akıllı saat olan HUAWEI WATCH 6 Serisi, bir yıllık aranın ardından Avrupa pazarına geri dönüyor. Zarif yeni tasarımı, akıllı özellikleri, kapsamlı sağlık yönetimi ve farklı spor dallarında yapay zekâ destekli analizleriyle öne çıkıyor.

Sağlık teknolojileri alanında Huawei, kısa süre önce Avrupa'da CE-MDR sertifikası alan yeni nesil HUAWEI WATCH D3 saatini piyasaya sunacak. Tıbbi standartlarda izleme özelliği sayesinde dijital tansiyon yönetiminde önemli bir ilerleme sunuyor.

Akıllı saatlerin ötesinde Huawei, daha geniş ürün yelpazesini de yeniliyor. HUAWEI MatePad Pro 12 inç, yaratıcılık ve üretkenlik için tasarlanan yeni amiral gemisi tablet olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların her yerden özgürce çalışmasına ve yaratıcı faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıyor. HUAWEI FreeBuds Neo ses serisi, kişisel stili sürükleyici ses deneyimiyle buluşturan şık ve yüksek performanslı gürültü önleyici kulaklıklarla dünya çapında ilk kez tanıtılıyor. HUAWEI nova 16s Serisi ise daha akıcı ve keyifli bir mobil deneyim sunmak üzere geliştirilen özellikleri ve iyileştirilmiş portre fotoğrafçılığıyla küresel pazara çıkıyor.

Huawei, her zaman yenilikçiliği günlük yaşamı iyileştirmek için kullanmaya odaklanıyor. Şirket, teknolojinin yalnızca insanları birbirine bağlayan bir araç olmadığına; aynı zamanda büyümeyi, keşfi ve kendini ifade etmeyi destekleyen önemli bir yol arkadaşı olduğuna inanıyor. 'Chase the Wild' Yenilikçi Ürün Lansmanı, daha akıllı, daha sezgisel ve günlük rutinlere daha iyi entegre olan ürünleriyle bu vizyonu yansıtıyor.

Kullanıcılar ister fitness hedeflerine ulaşmak, ister yaratıcı atılımlar gerçekleştirmek, isterse yalnızca çevrelerindeki dünyayla daha derin bir bağ kurmak istesin, Huawei teknolojiyi onların yoluna çıkan bir engel olarak değil, yolculuklarında yanlarında olan bir destek olarak sunuyor. Böylece kullanıcıların günlük yaşamlarında doğanın özgürlüğünü içselleştirmelerine yardımcı oluyor.