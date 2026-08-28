Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR Mobil uygulaması sayesinde hizmetlerin 9,2 milyon vatandaşın cebine taşındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İŞKUR Mobil uygulamasının iOS ve Android platformlarında kullanılabildiğini anımsatarak, vatandaşların İŞKUR'un tüm hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebildiğini ifade etti.

BİR YILDA 250 MİLYON ARAMA, 1,5 MİLYON BAŞVURU

Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, son 1 yılda mobil uygulama üzerinden 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldığını kaydederken, İŞKUR Mobil'in istihdam hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.