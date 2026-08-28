Huawei, Gartner®'ın 2026 Kurumsal Depolama Platformları için Magic Quadrant™ raporunda lider olarak kabul gösterildi. Huawei OceanStor Veri Depolama, yüksek verimli ve birleşik bir yapay zeka veri platformu, üstün kapasite yoğunluğu ve enerji verimliliği ile geleceğe dönük veri dayanıklılığından yararlanarak, kurumsal kullanım senaryolarının çeşitli ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılar.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Teknoloji analiz şirketi Gartner®, 'Kurumsal Depolama Platformları için Magic Quadrant, 2026' raporunu yayınladı. Huawei, Liderler Dörtgeni'nde yerini aldı; bunu başaran tek Kuzey Amerika dışı üretici oldu.

Huawei OceanStor Veri Depolama, yüksek verimli ve birleşik bir yapay zeka veri platformu, üstün kapasite yoğunluğu ve enerji verimliliği ile geleceğe dönük veri dayanıklılığından yararlanarak teknolojik yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor ve kurumsal kullanım senaryolarının çeşitli ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılıyor.

Huawei Veri Depolama, 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgesinde, finans, telekomünikasyon, imalat, sağlık, kamu ve kamu hizmetleri sektörlerindeki müşteriler de dahil olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermektedir.

Huawei depolama ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://e.huawei.com/en/products/storage adresini ziyaret edin.