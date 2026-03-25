2026 Upperside Dünya Kongresi kapsamında Huawei, 'Yeni Nesil WAN: Operatörler için Yeni Büyüme Fırsatları' temalı IP Gala zirvesine ev sahipliği yaptı. Huawei, yapay zeka odaklı, birleştirilmiş WAN hizmetleri sunmayı hedefliyor.

PRNewswire / PEKİN (İGFA)- 'Yeni Nesil WAN' temalı IP Gala zirvesinde Huawei, WBBA, IPv6 Forum ve önde gelen telekom operatörlerinin de katıldığı tanıtım töreninde Yeni Nesil (NG) WAN konulu teknik raporu yayınladı. Bu belge, 2030 yılına yönelik bir IP ağı vizyonu sunarak, operatörlerin gelir artışını ve operasyonel verimliliği artırırken kullanıcı deneyimini garanti eden, tam kapsamlı güvenli ağlar kurmalarını mümkün kılıyor. Küresel operatörler, sektör liderleri ve standart kuruluşları, çok boyutlu farkındalık, güvenlik ve dayanıklılık ile ağ özerkliği gibi konularda kapsamlı görüşmelerde bulunarak, IP taşıyıcı ağları Net5.5G'ye doğru ilerletmek için işbirliği yaptılar.

ULUSAL STRATEJİLER VE ENDÜSTRİYEL GELİŞMELER: YAPAY ZEKA ODAKLI AĞ ALTYAPISI YÜKSELTMELERİNİN HIZLANDIRILMASI

Operatörler, ağ potansiyelini ortaya çıkarmak, maliyetleri önemli ölçüde azaltmak ve operasyonel performansı artırmak için IPv6 ve SRv6 teknolojileriyle desteklenen yapay zeka yeteneklerinden yararlanıyor. IPv6 Forumu Başkanı Latif Ladid, farklı ülkelerin yapay zeka destekli egemen bulutlar, güvenlik ve dayanıklılık ile kuantum güvenliğine odaklanan stratejileri nasıl hayata geçirdiklerini vurgulayarak, operatörlerin daha gelişmiş altyapı ağları geliştirmeleri için zemin hazırladığını belirtti. IPv6 Forumu, IPv6/SRv6, ağ özerkliği ve yapay zeka ile uygulama farkındalığı gibi en son teknolojilerin kapsamlı bir şekilde entegre edilmesini teşvik etmek amacıyla küresel sektör ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır.

NG WAN TEKNİK DOKÜMANI: HEDEF IP AĞLARININ OLUŞTURULMASI İÇİN BİR YOL HARİTASI SAĞLAMA

Ajan İnterneti çağında, zeka ve ağların entegrasyonu, IP ağlarının daha verimli ve akıllı mimarilere doğru evrimini hızlandırmaktadır. Huawei Veri İletişimi Ürün Hattının Yönlendirici Alanı Başkanı John Cai, açılış konuşmasında, operatörlerin ağdan gelir elde etmeyi hızlandırmalarına ve maliyetleri önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı olurken verimliliği de artırabilmeleri için yeni nesil geniş alan ağlarının (NG WAN) üç temel unsur - çok boyutlu farkındalık, güvenlik ve dayanıklılık ile ağ özerkliği - üzerine kurulması gerektiğini belirtti. Yeni yayınlanan bu NG WAN teknik raporu, 2030 hedef ağı için kapsamlı bir WAN kurulum planı sunarak temel özellikleri, hedef mimarileri, değer senaryolarını, çığır açan teknolojileri ve ağ kurulum spesifikasyonlarını ortaya koyuyor; böylece küresel operatörlere, ağ evrimi ve inovasyon yolculuklarına başlarken stratejik içgörüler sağlıyor.

ÖNCÜ OPERATÖRLERİN EN İYİ UYGULAMALARI: AĞ EVRİMİ İÇİN ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİ

Türkiye'deki Turkcell IP/MPLS Çekirdek ve Veri Merkezi Ağları Direktör Yardımcısı Mehmet Durmuş, Yeni Nesil Geniş Alan Ağı (NG WAN) uygulamasındaki deneyimlerini paylaştı. 5G/5G-A ve akıllı bilgi işlem gibi yeni teknolojilerin geleneksel ağlar üzerinde giderek artan bir yük oluşturduğunu belirtti. Buna yanıt olarak Turkcell, kayıpsız RDMA, yapay zeka destekli dinamik enerji tasarrufu ve fiber sağlık izleme gibi en son teknolojili çözümlerin kullanımında öncü rol üstlenerek akıllı bilgi işlem, enerji tasarrufu ve akıllı işletme ve bakım alanlarında çığır açan ilerlemeler kaydetmiştir. Bu çabalar, yeni nesil IP taşıyıcı ağlar için bir referans noktası oluşturmuştur.

HUAWEİ NGWAN: AĞ-BİLGİ İŞLEM-GÜVENLİK ENTEGRASYON HİZMETLERİYLE OPERATÖRLERİN YAPAY ZEKA ODAKLI, BİRLEŞTİRİLMİŞ WAN HİZMETLERİ OLUŞTURMASINA DESTEK OLMAK

Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Yönlendirici Alanı Başkan Yardımcısı Xu Huan, NG WAN'ın temel ilkelerini, başlıca senaryolarını ve iş değerini ayrıntılı olarak ele aldı. Bir NG WAN'ın yapay zeka odaklı olacağını ve ağ, bilgi işlem ve güvenliği bir araya getiren, tüm hizmetleri kapsayan, tam anlamıyla birleştirilmiş bir ağ mimarisine sahip olacağını açıkladı. Ağ, 400GE/800GE teknolojilerini kullanan çevre dostu bir ultra geniş bant altyapısı üzerine kurulacak ve çok boyutlu farkındalık yetenekleri sunacaktır. Tüm bunlar, VIP kullanıcılarına üstün bir deneyim ve hizmet sunmaya, ARPU ve DOU değerlerini artırmaya ve tam kapsamlı güvenlik ve esneklik sayesinde kesintisiz hizmet sunmaya katkıda bulunacaktır. Ayrıca, ağ, ağın özerkliğini artırmak için ajanlardan yararlanacaktır.

Zirvede, teknik uzmanlar ev genişbant senaryolarında hizmet farkındalığı, hedefli pazarlama, tam kapsamlı güvenlik ve dayanıklılık ile akıllı ağ yönetimi alanlarındaki yenilikçi teknolojileri ve uygulamaları paylaştılar.

Önümüzdeki dönemde Huawei, küresel operatörler ve sektör liderleriyle olan iş birliklerini güçlendirmeye devam edecek; ağların muazzam potansiyelini ortaya çıkarırken, operatörler için sürdürülebilir büyümeyi de destekleyecektir.