Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümünü; bilim ve teknoloji dolu festivalle kutladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 19 Mayıs ruhu bilim, teknoloji ve sporla harmanlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 2. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali sona erdi. Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festival, iki gün boyunca gençleri teknoloji ve bilimle buluşturdu.

'Geleceği Yakala' sloganıyla düzenlenen festivale yoğun ilgi gösteren gençler; teknoloji, bilim, spor ve eğlence dolu zengin etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Teknoloji ve bilimin eğlenceyle harmanlandığı festivale katılan gençler, hem geleceğin dünyasını deneyimleme fırsatı yakaladı hem de keyifli vakit geçirdi.

2. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali'nin son gününde gençlerle bir araya gelen eski milli futbolcu Semih Şentürk, spor kariyeri ve başarı hikayesi ile ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Oyuncu ve radyo programcısı Ceyhun Yılmaz da stand-up gösterisiyle festivale renk kattı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali'nin dolu dolu geçtiğini belirtti.

Başkan Yılmaz, 'Gençlerimizi 19 Mayıs'ın ruhuna yakışır şekilde bilim ve teknolojiyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Gösterilen yoğun ilgi, festivalin amacına ulaştığını ortaya koyuyor. Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle gençlerin gelişimini destekliyoruz ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Bilimle, teknolojiyle, sanatla, sporla iç içe büyüyen bir Yıldırım için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençlerimizin donanımlı, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. En büyük gücümüz ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.