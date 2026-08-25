Xiaomi, REDMI A Serisi'nin ilk Pro modeli olan REDMI A7 Pro'yu Türkiye'de resmi olarak satışa sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Geniş bir kullanıcı kitlesinin günlük ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen cihaz; 6,9 inç ekranı, uzun ömürlü 6000 mAh bataryası ve REDMI A Serisi'nde ilk kez sunulan Xiaomi HyperOS 3 ile giriş segmentinde güçlü performansı ve temel ihtiyaçları bir araya getiriyor.

REDMI A7 Pro, gün boyu kesintisiz bağlantı ve eğlence deneyimini erişilebilir bir fiyatla kullanıcılarla buluşturuyor.

Siyah, Sis Mavisi ve Palmiye Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan cihaz, 4 GB + 128 GB bellek ve depolama konfigürasyonuyla satışa sunuluyor.