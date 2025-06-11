ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yeni seçilen üyeleriyle ilk Genel Kurul toplantısının yapıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, toplantının yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek, yeni HSK üyelerinin görev süreleri boyunca yargı sisteminin etkinliğini ve güvenilirliğini daha da artıracağına olan inancını ifade etti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1932863500377792715

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, “Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla; Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmeye, tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. #TürkiyeYüzyılı’nı #AdaletinYüzyılı yapmak için çalışmalarımızı azim ve gayretle sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Tunç, görev süreleri dolan HSK üyelerine de Hukuk Devleti yolunda verdikleri özverili hizmetler için teşekkür ederek, yeni üyelere başarılar diledi.