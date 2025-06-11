Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde 5 aydır devam eden tutukluluğu, mahkemenin tahliye beklentilerini boşa çıkaran kararıyla bir kez daha uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Silivri Yerleşkesi’nde görülen duruşmada, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar verdiğini açıkladı.

Sözcü Karamahmutoğlu, duruşmada tahliye ya da tutuksuz yargılama kararı beklenmesine rağmen, mahkemenin duruşmayı erteleyerek Ümit Özdağ’ı Silivri Cezaevi’ndeki tek kişilik hücresine geri gönderdiğini belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Zafer Partililer ve yurtsever vatandaşların, Özdağ’ı desteklemek için duruşmaya katıldığını ifade eden Karamahmutoğlu, “Herkes Ümit Hoca ile kucaklaşmayı, onu alıp gitmeyi umuyordu, ancak bu mümkün olmadı. Mahkeme heyeti bu akşam evlerine gidip rahatça uyuyacak, ama Ümit Özdağ haksız bir şekilde tek kişilik hücrede kalmaya devam edecek” dedi.

Karamahmutoğlu, Özdağ’ın tutukluluğunun “kaçma şüphesi” ve “delilleri karartma” gerekçelerine dayandırıldığını, ancak tüm delillerin toplandığını ve kaçma şüphesinin “mizaha bile konu olamayacak” bir iddia olduğunu vurguladı.

Özdağ’ın 19 Ocak’tan bu yana “eziyet” çektiğini savunan Sözcü Azmi Karamahmutoğlu, “Bu, düşman ceza hukuku değil, kaba kuvvet uygulamasıdır. Sayın Özdağ’a hukuk ve kanunlar değil, kaba kuvvet dayatılıyor” diye konuştu.

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın savunma avukatlarından Prof. Dr. Savaş Özdağ’ın da mahkemede “düşman ceza hukuku” yerine “kaba kuvvet” tabirini kullandığı belirtildi. Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, bu kararın hukuki değil siyasi olduğunu öne sürerek, Özdağ’ın mücadelesinin devam edeceğini ifade etti.