Emil Rosé & Anıl Özgen ortaklığında yayımlanan ''Şenlenir Dünyam'' şarkısı ve klibi viral olma yolunda ilerliyor!İSTANBUL (İGFA) - Hollanda'da doğup büyüyen Türk kökenli Emre Öztürk, namı diğer Emil Rosé, kültürel kökleriyle bağ kurmayı hedefleyerek başladığı Türkçe sözlü müzik kariyerinde Sensiz, Fena, Başkasını Sevmem, Dayanamam ve Deme Deme şarkılarının ardından Anıl Özgen ile düet yaptığı Şenlenir Dünyam isimli yaza damgasını vurmaya aday yeni şarkısını yayımladı.

Henüz yayımlanmasının ardından çok kısa bir süre geçmesine rağmen Trend videolar listesine giren ve dijital streaming platformlarında yüzbinlerce dinlenme rakamlarına ulaşarak viral olma yolunda ilerleyen Şenlenir Dünyam şarkısının samimi klibi de bir o kadar ilgi görüyor.

Türk ezgileri ile Batı müziğini harmanlayarak kendine has bir tarz yaratma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç sanatçı, iki kültürün müzik dünyaları arasında bir köprü kurarak Avrupa tarzı ile kendi kökenini birleştirmeye ve sınırları aşan bir tarz oluşturmaya çalışıyor.

Sözleri Erdem Kozan, Emil Rosé ve Anıl Özgen imzası taşıyan çalışmanın prodüktörlüğünü Ryder ve Seno ikilisi üstleniyor. Fynn Cats tarafından çekilen klibin görüntü yönetmeni koltuğunda ise Jochem van der Velden oturuyor. Projenin fotoğraf çekimi için Moise Donkers 'ın objektifine poz veren ikilinin stil çalışması Zoë Yentl imzası taşıyor.

''KALBİMİZİ VE RUHUMUZU ORTAYA KOYDUK.''

Emil Rosé, yeni şarkısı ile ilgili duygularını ise şu sözlerle anlatıyor: ''Bu şarkı için kalbimizi ve ruhumuzu ortaya koyduk. Şarkının insanı anında neşelendiren bir yapısı var. Tam olarak yaz havasına uyan bir şarkı olduğuna inanıyoruz. Sevgi ve nezaket mesajını paylaşmanın ve yanınızda aileniz olduğunda dünyayı fethedebileceğinizi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dayanışmayı da klibimizde yansıtmaya çalıştık. Şenlenir Dünyam'ın yaz aylarını daha da güzelleştireceğini düşünüyorum Bu şarkıyı unutulmaz kılmak için elimizden geleni yaptık. Umarım dinleyiciler de beğenir.''

Emil Rosé & Anıl Özgen ortak çalışmasıyla Şenlenir Dünyam şarkısı ve klibi, Avalon Music yapımıyla ve Warner Music Türkiye desteğiyle tüm dijital platformlarda yayımda!